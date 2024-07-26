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Giriş Tarihi: 26.7.2024 05:25

Son anket açıklandı: Trump ile Harris arasındaki fark 1 puan

ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü. Trump'a oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken Harris'in oy oranı yüzde 47'de görünüyor

AA
Son anket açıklandı: Trump ile Harris arasındaki fark 1 puan

New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.

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Son anket açıklandı: Trump ile Harris arasındaki fark 1 puan
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