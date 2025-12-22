SON DADİKA| Rusya'da şiddetli patlama: Rus generale suikast iddiası
Son Dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta gerçekleşen patlamada Rus general öldü.
Son Dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde bomba yerleştirilen bir araçta gerçekleşen patlamada Rus Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov hayatını kaybetti.
Öldürülen generalin Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.
UKRAYNA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Rusya Soruşturma Komitesi (SK) cinayet soruşturması başlattı; Ukrayna'nın olası bağlantısı araştırılıyor.
Komite, suçun Ukrayna özel servisleri tarafından organize edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Araç, 22 Aralık sabahının erken saatlerinde Moskova'daki Yasenevaya Caddesi'nde patladı.
UZAKTAN KUMANDAYLA İNFİLAK ETTİRİLDİ
Soruşturmaya göre, patlayan aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzenek uzaktan kumandayla infilak ettirildi.