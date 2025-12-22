SON DADİKA| Rusya'da şiddetli patlama: Rus generale suikast iddiası

Son Dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta gerçekleşen patlamada Rus general öldü.

Son Dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde bomba yerleştirilen bir araçta gerçekleşen patlamada Rus Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov hayatını kaybetti.

Öldürülen generalin Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

UKRAYNA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Rusya Soruşturma Komitesi (SK) cinayet soruşturması başlattı; Ukrayna'nın olası bağlantısı araştırılıyor.

Komite, suçun Ukrayna özel servisleri tarafından organize edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Araç, 22 Aralık sabahının erken saatlerinde Moskova'daki Yasenevaya Caddesi'nde patladı.

UZAKTAN KUMANDAYLA İNFİLAK ETTİRİLDİ

Soruşturmaya göre, patlayan aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzenek uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

SARVAROV KİMDİR?

Sarvarov, 11 Mart 1969'da Perm bölgesine bağlı Gremyaçinsk kentinde doğdu. 1990'da Kazan Yüksek Tank Komutanlığı Kızıl Bayraklı Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Zırhlı Kuvvetler Askeri Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Askeri Akademisi'ni bitirdi.

Sarvarov, tüm temel askeri görevlerde bulundu. 1992–2003 yıllarında Oset-İnguş çatışmasında ve Çeçenistan'da görev aldı. Daha sonra Genelkurmay Ana Operasyon Dairesi ile Silahlı Kuvvetler Operatif Eğitim Dairesi'nde görev yaptı. 2015–2016 yıllarında Suriye'de görev aldı.

2016 yılında Silahlı Kuvvetler Operatif Eğitim Dairesi Başkanı oldu.

1995'te Cesaret Nişanı, 2000'de Suvorov Madalyası, 2003'te Vatan Hizmetleri Liyakat Nişanı İkinci Derece Madalyası, 2014'te Askeri Hizmetler Nişanı ve yine 2014'te Vatan Hizmetleri Liyakat Nişanı Birinci Derece Madalyası ile ödüllendirildi. 2016 yılında kendisine "Rusya Federasyonu Onurlu Askeri Uzmanı" fahri unvanı verildi.