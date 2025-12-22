SON DADİKA| Rusya’da şiddetli patlama: Rus generale suikast iddiası

SARVAROV KİMDİR?

Sarvarov, 11 Mart 1969'da Perm bölgesine bağlı Gremyaçinsk kentinde doğdu. 1990'da Kazan Yüksek Tank Komutanlığı Kızıl Bayraklı Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Zırhlı Kuvvetler Askeri Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Askeri Akademisi'ni bitirdi.

Sarvarov, tüm temel askeri görevlerde bulundu. 1992–2003 yıllarında Oset-İnguş çatışmasında ve Çeçenistan'da görev aldı. Daha sonra Genelkurmay Ana Operasyon Dairesi ile Silahlı Kuvvetler Operatif Eğitim Dairesi'nde görev yaptı. 2015–2016 yıllarında Suriye'de görev aldı.

2016 yılında Silahlı Kuvvetler Operatif Eğitim Dairesi Başkanı oldu.

1995'te Cesaret Nişanı, 2000'de Suvorov Madalyası, 2003'te Vatan Hizmetleri Liyakat Nişanı İkinci Derece Madalyası, 2014'te Askeri Hizmetler Nişanı ve yine 2014'te Vatan Hizmetleri Liyakat Nişanı Birinci Derece Madalyası ile ödüllendirildi. 2016 yılında kendisine "Rusya Federasyonu Onurlu Askeri Uzmanı" fahri unvanı verildi.