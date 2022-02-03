Son dakika... AABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonun detayları otaya çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
SON DAKİKA: DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı.Tanrı askerlerimizi korusun" dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon TSİ 00.30 sularında başladı.
TUFAN OLUYOR ZANNETTİM
AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." ifadelerini kullandı.
ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." dedi.
13 KİŞİ ÖLDÜ
Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ayrıca, AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söyledi.
AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntüledi.
Çekimlerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor. Görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatların artıkları da fark ediliyor.
Bölgedeki kaynaklar, ABD askerlerinin hedefinde terör örgütü DEAŞ'ın en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.
ABD, Ekim 2019'da İdlib'te benzer bir operasyonla, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.
EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?
Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, Ekim 1976 tarihinde Irak Telafer'de doğdu. DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ardından lider seçildi. 2020 yılının Ocak ayında gerçek adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olarak açıklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Kureyşi'nin öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koymuştu.