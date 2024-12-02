SON DAKİKA | 27 Kasım’da ateşkes sağlanmıştı! İsrail ordusundan Lübnan’a yeni saldırı

Hıyam beldesinde büyük bir patlama meydana geldi; İsrail'in bazı ev ve binaları havaya uçurmak için saldırı düzenlediği tahmin ediliyor.

İsrail ayrıca Hıyam beldesi çevresine 3 top atışı yaparak, bir top mermisiyle İbl Pınarı, Celahiyye ve Marcayun bölgelerini hedef aldı. Beldede ağır makineli tüfek sesleri duyuldu.