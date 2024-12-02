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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | 27 Kasım'da ateşkes sağlanmıştı! İsrail ordusundan Lübnan'a yeni saldırı
Giriş Tarihi: 2.12.2024 22:22 Son Güncelleme: 2.12.2024 22:24

SON DAKİKA | 27 Kasım'da ateşkes sağlanmıştı! İsrail ordusundan Lübnan'a yeni saldırı

Son dakika haberi... İsrail ordusu 27 Kasım’da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan’a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu

AA
SON DAKİKA | 27 Kasım’da ateşkes sağlanmıştı! İsrail ordusundan Lübnan’a yeni saldırı

Son dakika haberi... İsrail ordusu 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu

DÜN 11 KEZ İHLAL EDİLDİ
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, dün ülkenin güneyindeki Hıyam beldesine 4 top mermisi düştü. Bir top mermisi, Marcayun Ovası ile Hıyam beldesi arasındaki dağ evlerinden birine isabet etti.

Hıyam beldesinde büyük bir patlama meydana geldi; İsrail'in bazı ev ve binaları havaya uçurmak için saldırı düzenlediği tahmin ediliyor.

İsrail ayrıca Hıyam beldesi çevresine 3 top atışı yaparak, bir top mermisiyle İbl Pınarı, Celahiyye ve Marcayun bölgelerini hedef aldı. Beldede ağır makineli tüfek sesleri duyuldu.

Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesindeki özellikle Yarun ve Marun beldelerinin çevresinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Nebatiye kentinde Marun er-Ras beldesi çevresinden Bint Cubeyl kentine doğru ateş açtı. Bazı mahallelerden dumanların yükseldiği görüldü ve bazı evler buldozerlerle yıkıldı.

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SON DAKİKA | 27 Kasım'da ateşkes sağlanmıştı! İsrail ordusundan Lübnan'a yeni saldırı
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