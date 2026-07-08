SON DAKİKA| 36. NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekildi: 77 yıllık ittifakta tarihi kare!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan liderleri tek tek karşıladı ve ardından aile fotoğrafı çekildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör