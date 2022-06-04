Son dakika: A Haber Yunanistan’ın silahlandırdığı Keçi Adası’nı görüntüledi! Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi?

HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE ASKERİ BİRLİK YERLEŞTİRİLDİ

Lozan Antlaşması'na göre çivi bile çakılması ve yerleşimin yasak olduğu Keçi Adası'na 10 yıl önce askeri birlik yerleştiren Yunanistan bu kez adaya doktor ataması yaptı.