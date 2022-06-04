Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: A Haber Yunanistan'ın silahlandırdığı Keçi Adası'nı görüntüledi! Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi?
Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:40 Son Güncelleme: 4.6.2022 13:59

Son dakika: A Haber Yunanistan'ın silahlandırdığı Keçi Adası'nı görüntüledi! Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi?

Son dakika: A Haber Yunanistan’ın silahlandırdığı Keçi Adası’nı görüntüledi! Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi?

Son dakika haberleri: A Haber ekibi, Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığı Keçi Adası’nı görüntüledi. Atina, 1947 Paris Antlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken 12 Adalar bölgesindeki adaları 1960'tan bu yana silanlandırmaya devam ediyor. O adalardan birisi de Keçi Adası... Peki Yunanistan adaları neden silahlandırıyor? Atina hükümeti, yeni provokasyon peşinde mi? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu adaları Paris anlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan'ın uyarmıştı. Yunanistan ise Türkiye tarafından tehdit edildiği iddia ederek BM'nin 51. maddesine atıfta bulunarak adaları meşru müdafa hakkı çerçevesinde silahlandırdığını öne sürmüştü.

Keçi Adası, Bodrum Turgut Reis Mahallesi'nde yaklaşık olarak 4,7 mil uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar gereği kıta sahanlığı 6 mil. A Haber'in ekranlara taşıdığı Keçi Adası Türk karasuları içerisinde kalıyor. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandırıyor.

HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE ASKERİ BİRLİK YERLEŞTİRİLDİ

Lozan Antlaşması'na göre çivi bile çakılması ve yerleşimin yasak olduğu Keçi Adası'na 10 yıl önce askeri birlik yerleştiren Yunanistan bu kez adaya doktor ataması yaptı.

Miçotakis de önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette buraya hastane kurulacağı yönünde açıklamada bulundu.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 30'a yakın ev ve birkaç pansiyon ile restoranın bulunduğu Keçi Adası'nda yasak olmasına rağmen yaklaşık 10 yıl önce birlik yerleştiren ve adanın tepesine yerleştirdiği top ve ağır makineli tüfeklerin namlularını Türkiye'ye çeviren Yunanistan şimdi de Keçi Adası'ndan sorumlu belediye başkanının talebi üzerine adaya doktor gönderdi.

Yunanistan adayı 2004'te işgal etti. Yunanistan provokatif eylemlerini 12 Adalar üzerinde devam ettiriyor.

Son Dakika: A Haber Yunanistan'ın silahlandırdığı Keçi Adası'nı görüntüledi! | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: A Haber Yunanistan'ın silahlandırdığı Keçi Adası'nı görüntüledi! Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA