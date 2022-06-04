Son dakika: A Haber Yunanistan’ın silahlandırdığı Keçi Adası’nı görüntüledi! Miçotakis yeni provokasyon peşinde mi?

Son dakika haberleri: Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu adaları Paris anlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan'ın uyarmıştı. Yunanistan ise Türkiye tarafından tehdit edildiği iddia ederek BM'nin 51. maddesine atıfta bulunarak adaları meşru müdafa hakkı çerçevesinde silahlandırdığını öne sürmüştü.
Keçi Adası, Bodrum Turgut Reis Mahallesi'nde yaklaşık olarak 4,7 mil uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar gereği kıta sahanlığı 6 mil. A Haber'in ekranlara taşıdığı Keçi Adası Türk karasuları içerisinde kalıyor. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandırıyor.
Miçotakis de önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette buraya hastane kurulacağı yönünde açıklamada bulundu.
Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 30'a yakın ev ve birkaç pansiyon ile restoranın bulunduğu Keçi Adası'nda yasak olmasına rağmen yaklaşık 10 yıl önce birlik yerleştiren ve adanın tepesine yerleştirdiği top ve ağır makineli tüfeklerin namlularını Türkiye'ye çeviren Yunanistan şimdi de Keçi Adası'ndan sorumlu belediye başkanının talebi üzerine adaya doktor gönderdi.
Yunanistan adayı 2004'te işgal etti. Yunanistan provokatif eylemlerini 12 Adalar üzerinde devam ettiriyor.
Son Dakika: A Haber Yunanistan'ın silahlandırdığı Keçi Adası'nı görüntüledi! | Video