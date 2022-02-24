Son dakika: AB ve NATO’dan Rusya’ya açıklaması! Bedeli ağır olacak





"BUNUN SORUMLUSU PUTİN'DİR"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı Avrupa'ya geri getirdiğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Bir kez daha Avrupa'nın merkezinde masum kadınlar, erkekler ve çocuklar ölüyor ya da hayatlarından endişe ediyor. Bu barbar saldırıyı ve onu haklı çıkarmak için yapılan gülünç argümanları kınıyoruz. Savaşı Avrupa'ya geri getiren Başkan (Vladimir) Putin'dir. Bu karanlık saatlerde Avrupa Birliği (AB) ve halkı Ukrayna'nın ve halkının yanındadır. Rus liderliğinin egemen, bağımsız bir ülkeye karşı eşi görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıyayız. Rusya'nın hedefi sadece Donbass değil, hedef sadece Ukrayna değil, hedef Avrupa'da istikrar ve tüm uluslararası barış düzenidir. Ve bunun için Başkan Putin'i sorumlu tutacağız" şeklinde konuştu.