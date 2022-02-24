Son dakika: AB ve NATO’dan Rusya’ya açıklaması! Bedeli ağır olacak

Son dakika haberi: Avrupa Birliği ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" denildi.
STOLTENBERG: SALDIRI HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAK
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi'nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Rusya'nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak niteleyen Stoltenberg "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi" dedi.
SAVUNMA PLANLARIMIZI ETKİNLEŞTİRMEYE KARAR VERDİK
Rus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirten Genel Sekreter Stoltenberg "NATO'nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi. Bu, kriz sırasında Müttefik ülkeleri korumak ve kalkan olmak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır" dedi.
LEYEN: GÜÇLÜ ŞEKİLDE YANIT VERECEĞİZ
Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Von der Leyen, "Avrupa Birliği'ndeki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişimini durduracağız" derken, Borrell de "Avrupa Birliği, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir" dedi.
"BUNUN SORUMLUSU PUTİN'DİR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı Avrupa'ya geri getirdiğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Bir kez daha Avrupa'nın merkezinde masum kadınlar, erkekler ve çocuklar ölüyor ya da hayatlarından endişe ediyor. Bu barbar saldırıyı ve onu haklı çıkarmak için yapılan gülünç argümanları kınıyoruz. Savaşı Avrupa'ya geri getiren Başkan (Vladimir) Putin'dir. Bu karanlık saatlerde Avrupa Birliği (AB) ve halkı Ukrayna'nın ve halkının yanındadır. Rus liderliğinin egemen, bağımsız bir ülkeye karşı eşi görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıyayız. Rusya'nın hedefi sadece Donbass değil, hedef sadece Ukrayna değil, hedef Avrupa'da istikrar ve tüm uluslararası barış düzenidir. Ve bunun için Başkan Putin'i sorumlu tutacağız" şeklinde konuştu.
BORREL: UKRAYNA'NIN YANINDA DURACAĞIZ
"Bu pozisyonu savunmak için transatlantik ortaklarımızla ve tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte duracağız. Siyasi kazanımlar elde etmenin bir yolu olarak şiddete ve yıkıma hayır demek için bir aradayız. Biz Avrupa Birliği, dünyadaki en güçlü uluslar grubu olmaya devam ediyoruz. Ve bu küçümsenmemelidir.
Bu acil durumda derhal Ukrayna'ya acil yardım tasarlayacağız. Bu Rus saldırısından etkilenen bölgelerdeki kendi personelimiz de dahil olmak üzere tahliye operasyonlarını desteklemekte aktif olacağız. (Vladimir] Putin'in bu anlamsız saldırganlığı durdurması gerekiyor. Bugün düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla birlikte. Yanlarında duracağız"