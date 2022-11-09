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Giriş Tarihi: 9.11.2022 08:10

Son dakika: ABD ara seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı! Cumhuriyetçiler önde

AA
Son dakika: ABD ara seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı! Cumhuriyetçiler önde

Son dakika haberleri: ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre; seçime giren 35 Senato koltuğundan 15'ini Cumhuriyetçiler, 7'sini Demokratlar aldı.

Son dakika haberleri: Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

DEMOKRATLAR ELLERİNDEKİ 2 KOLTUĞU DAHA KORUDU

Colorado ve California'da ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 2 koltuğu daha korumuş oldu.

10 EYALETTE CUMHURİYETÇİ ADAYLAR KAZANDI

Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland ve New York'ta Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

CUMHURİYETÇİLER 15, DEMOKRATLAR 7 KOLTUK KAZANDI

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 15, Demokratlar 7 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla Cumhuriyetçilerin elinde 44, Demokratların elinde ise 43 koltuk görünüyor.

Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

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Son dakika: ABD ara seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı! Cumhuriyetçiler önde
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