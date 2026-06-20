SON DAKİKA: ABD ve İran arasında ateşkes çıkmazı: “Hürmüz’ü kapattık”

Taraflardan peş peşe açıklamalar...ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde İsviçre'ye seyahat edebileceğini ve müzakerelerin en erken pazar günü yapılabileceğini belirtirken, İran tarafı ise ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.

SON DAKİKA: ABD ve İran arasında ateşkes çıkmazı: Hürmüz’ü kapattık

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde İsviçre'ye seyahat edebileceğini ve müzakerelerin en erken pazar günü yapılabileceğini belirtirken, İran tarafı ise ABD'nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını açıkladı.

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