SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden’dan çarpıcı Netanyahu açıklaması!

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilk günden beri destek veren ABD hükümeti, son günlerde yapılan açıklamalarla kafaları karıştırdı. Aylardır İsrail'in arkasında olduklarını sık sık vurgulayan ABD Başkanı Joe Biden, günler önce ateşkes planını açıklayarak bölgede "barış" istediklerini vurguladı.
İsrail'in saldırılarını kesmesi için çalıştıklarını söyleyen ABD hükümeti, bu kez yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Biden yaptığı açıklamada, "kamuoyunun 'Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı' sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu" ifadelerini kullandı.
Biden'ın açıklamaları, aylardır ABD'den destek alan Netanyahu ile arasının açıldığı söylentilerini de beraberinde getirdi. 3n aşamalı ateşkes planının duyurulmasından bu yana ABD cephesinden Netanyahu'ya yöneliş eleştiri dolu sözler geliyor.
ABD-İSRAİL HATTINDA GERİLİM
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın cuma günü detaylarını kamuoyuna duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes taslağının "İsrail'e ait teklif" olduğunu ancak süreci Amerikan kamuoyu nezdinde daha etkili anlatmak ve ABD'nin de rolüne vurgu yapmak amacıyla öneriyi Biden'ın açıkladığını belirtmişti.
Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv ile çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti.
NETANYAHU "ANLAŞMADA BOŞLUK VAR" DEMİŞTİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın açıkladığı taslakla ilgili, esir takası ve ateşkes teklifinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söylemişti.
Netanyahu, Meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı. Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşlukların" olduğunu öne sürmüştü.
NETANYAHU HÜKÜMETİNDE ÇATLAK DERİNLEŞİYOR
İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürmüştü. Ben-Gvir, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, "Gazı kesmek, 'artık insani yardım yok' demek gibi henüz yapmadığımız şeyler var, bunları yapmadık. Bir iki ay yapalım, onları o zaman görelim." şeklinde konuşmuştu.
Aşırı sağcı Ben-Gvir son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de esir takası ve ateşkes konusunda ciddi gerilimler yaşıyor. Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada da, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" sözleriyle Netanyahu'ya tepki göstermişti.
ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.