SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden’dan çarpıcı Netanyahu açıklaması!

Biden'ın açıklamaları, aylardır ABD'den destek alan Netanyahu ile arasının açıldığı söylentilerini de beraberinde getirdi. 3n aşamalı ateşkes planının duyurulmasından bu yana ABD cephesinden Netanyahu'ya yöneliş eleştiri dolu sözler geliyor.

ABD-İSRAİL HATTINDA GERİLİM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın cuma günü detaylarını kamuoyuna duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes taslağının "İsrail'e ait teklif" olduğunu ancak süreci Amerikan kamuoyu nezdinde daha etkili anlatmak ve ABD'nin de rolüne vurgu yapmak amacıyla öneriyi Biden'ın açıkladığını belirtmişti.

Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv ile çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti.