Son dakika: Biden’ın yardımcısı Harris’ten skandal! Rusya Ukrayna savaşı sorusuna kahkahalı yanıt!

Rusya Ukrayna savaşı 16. gününde devam ederken Ukraynalı mülteciler meselesi Avrupa'nın önemli gündemlerinden biri olmayı sürdürüryor. Dünyadaki çok sayıda ülke mülteci krizi için kalıcı çözüm peşine düşerken ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'İn davranışları büyük tepki çekti. Ukraynalı mültecileri ABD kabul edecek mi? sorusuna Harris böyle karşılık verdi.
Rusya ukrayna savaşı sürerken kadın çocuk ve yaşlılar olmak üzere savaştan kaçan Ukrayna vatandaşları Polonya ve Romanya gibi ülkeler üzerinden farklı ülkelere geçişini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyon 498 bin 827 olduğunu duyurdu.1 milyon 524 bin 903 milyon kişi ile Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçtiği belirtildi.
KAMALA HARRİS'TEN SKANDAL
SAvaş nedeniyle Rusya'ya en büyük yaptırımları uygulayan ABD de bu ülkelerin başında gelen ABD'nin Başkan yardımcısı Kamala Harris Doğu Avrupa'ya üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yardımcı Kamala Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu.
KAHKAHA ATTI
Harris'in burada sergilediği davranışlar ve mültecilerin oldukça zor durumda olduklarının altının çizildiği konuşma esnasında kahkaha atması ise adeta tüm dünyayı şoke etti.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten Rusya - Ukrayna savaşı sorusuna skandal kahkahalı cevap
HERKES DONAKALDI
Andrzej Duda, toplantıda ülkesine 15 gün içinde yaklaşık 1,5 milyon mülteci geldiğin açıkladı. Duda aynı zamanda Harris'ten, Polonya'ya gelen mültecilerin bir kısmının ABD'ye geçebilmesi için gerekli işlemlerin hızlandırılmasını rica etti.
Basın toplantısında gazetecilerin Kamala Harris'e mülteci kriziyle ilgili soru yönelttiğinde ise şoke eden bir cevapla karşılaştılar. Harris soruya cevap vermeden önce kahkaha attı. "Yardıma ihtiyacı olan bir dost gerçek bir dosttur" diyerek kahkahalarla Polonyalı lidere dönerek soruyu Duda'nın cevaplamasını sağladı.
SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI
Neredeyse tüm dünya televizyonlarında canlı olarak yayınlanan basın toplantısındaki bu anlar soğuk duş etkisi yarattı. Ekranları başında kalakalan insanlar tepkilerini sosyal medyadan yazmaya başladı ve Kamala Harris çok büyük bir tepki topladı.
TEPKİ YAĞIYOR
Harris'e tüm dünyadan tepki yağdı. Ukraynalı lider Zelenski'nin önceki Basın Sözcüsü Iuliia Mendel sonradan sildiği bir tweet atarak 'Kamala Harris'in' bir sonraki başkan olması bir trajedi olur' dedi. Mendel, Zelenski 2019'da seçildiğinde basın sözcülüğüne seçilmiş, bu görevi 2021 yılına kadar sürdürmüştü.
Harris'e tepkiler ABD içinden de geldi. Ukrayna doğumlu Cumhuriyeçi Parti Temsilcisi Victoria Spartz da sosyal medyadan tepkisi aktarırken "Sayın Başkan Yardımcısı Harris, bu kahkaha atılacak bir konu değil, acil çözüm isteyen büyük bir kriz." Sözlerini kullandı.
Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten George Papadopoulos da "Kamala Harris canlı yayınlarda yaptığı şeyler konusunda oldukça tutarlı. Saçma şekilde gülüyor. Yine yaptı. Mültecilerle ilgili konuşmalar bir şaka malzemesi olamaz. Bu yaptığı çılgınlığı açıklamak çok zor." dedi.