Son dakika: Biden’ın yardımcısı Harris’ten skandal! Rusya Ukrayna savaşı sorusuna kahkahalı yanıt!

KAMALA HARRİS'TEN SKANDAL

SAvaş nedeniyle Rusya'ya en büyük yaptırımları uygulayan ABD de bu ülkelerin başında gelen ABD'nin Başkan yardımcısı Kamala Harris Doğu Avrupa'ya üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yardımcı Kamala Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu.

KAHKAHA ATTI

Harris'in burada sergilediği davranışlar ve mültecilerin oldukça zor durumda olduklarının altının çizildiği konuşma esnasında kahkaha atması ise adeta tüm dünyayı şoke etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten Rusya - Ukrayna savaşı sorusuna skandal kahkahalı cevap

HERKES DONAKALDI

Andrzej Duda, toplantıda ülkesine 15 gün içinde yaklaşık 1,5 milyon mülteci geldiğin açıkladı. Duda aynı zamanda Harris'ten, Polonya'ya gelen mültecilerin bir kısmının ABD'ye geçebilmesi için gerekli işlemlerin hızlandırılmasını rica etti.

Basın toplantısında gazetecilerin Kamala Harris'e mülteci kriziyle ilgili soru yönelttiğinde ise şoke eden bir cevapla karşılaştılar. Harris soruya cevap vermeden önce kahkaha attı. "Yardıma ihtiyacı olan bir dost gerçek bir dosttur" diyerek kahkahalarla Polonyalı lidere dönerek soruyu Duda'nın cevaplamasını sağladı.