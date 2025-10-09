SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump açıklama yapıyor
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Gazze yeniden inşa edilecek. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Pazartesi ya da salı rehineler serbest bırakılacak. Türkiye lideri sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Erdoğan kişisel olarak ilgilendi.