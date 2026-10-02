SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakacak

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın büyük miktardaki dizel stoklarını serbest bırakma konusunda az önce anlaşmaya vardığını ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı.

AB GENELİNDE AKARYAKIT FİYAT ARTIŞI

Avrupa'da şubat sonundan bu yana doğal gaz fiyatları yüzde 140 oranında artarken, dizel fiyatları da iki katına çıktı. Enerji ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşları ve sanayiyi olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Trump, bu hafta dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu açıklamıştı.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına sızmıştı.

TRUMP'TAN İHRACAT YASAĞI SİNYALİ

ABD Başkanı Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada dizel ihracatına yasak getirmeyi çok ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupalı ortakların mevcut taahhütlerindeki teslimatları hızlandırması ve devam eden aksaklıkları gidermek için ek kaynakları derhal hazır hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bessent, ABD'li çiftçi, kamyoncu ve işletmelerin bu yükü tek başına taşımaması gerektiğini savundu.

İran'daki savaş nedeniyle artan maliyetler ve kasım ayındaki ara seçimler öncesinde seçmenlerin öncelikli gündem maddesi olan dizel kıtlığı Washington'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İngiltere, olası bir yasak kararının ardından perşembe günü Avrupalı ortaklarıyla dizel rezervlerinin serbest bırakılması ihtimalini görüştü.

ABD, dünyaya günde 1,2 ila 1,5 milyon varil dizel ihraç eden kritik bir tedarikçi konumunda bulunuyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör