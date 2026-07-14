SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: Hürmüz Boğazı İran hariç gemi trafiğine açık

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, Hürmüz'ün İran hariç gemi trafiğine açık olduğunu söyledi.

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör