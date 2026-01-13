Haberler

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolara ilişkin gerilimi daha da artıracak açıklamalarda bulundu. İranlı protestoculara "Protesto etmeye devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" mesajı veren Trump, yardımların da yolda olduğunu duyurdu. Tahran yönetimine açık açık tehdit eden Trump, "Büyük bir bedel ödeyecekler" ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump The Truth Social hesabından İran'da yaşanan gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, protestoculara "yurtseverler" şeklinde hitap ederek eylemlerin devam etmesi çağrısı yaptı.

"KURUMLARI ELE GEÇİRİN" ÇAĞRISI ABD Başkanı Trump, mesajında protestocuların devlet kurumlarını kontrol altına alması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "İranlı yurtseverler, protesto etmeye devam edin; kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini not edin, hepsi büyük bir bedel ödeyecek."