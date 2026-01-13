SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolara ilişkin gerilimi daha da artıracak açıklamalarda bulundu. İranlı protestoculara "Protesto etmeye devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" mesajı veren Trump, yardımların da yolda olduğunu duyurdu. Tahran yönetimine açık açık tehdit eden Trump, "Büyük bir bedel ödeyecekler" ifadesini kullandı.
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump The Truth Social hesabından İran'da yaşanan gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, protestoculara "yurtseverler" şeklinde hitap ederek eylemlerin devam etmesi çağrısı yaptı.
"KURUMLARI ELE GEÇİRİN" ÇAĞRISI
ABD Başkanı Trump, mesajında protestocuların devlet kurumlarını kontrol altına alması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"İranlı yurtseverler, protesto etmeye devam edin; kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini not edin, hepsi büyük bir bedel ödeyecek."
ABD'DEN İRAN'A MÜDAHALE SİNYALİ
İran yönetiminin göstericilere yönelik müdahalesini "anlamsız bir katliam" olarak nitelendiren Trump, şiddet olayları son bulana kadar İranlı yetkililerle planlanan tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirtti. Mesajını "MIGA" (Make Iran Great Again / İran'ı Yeniden Harika Yap) kısaltmasıyla bitiren Trump, "Yardım yolda" diyerek ABD'nin olaylara müdahil olabileceği sinyalini verdi.