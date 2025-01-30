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Giriş Tarihi: 30.1.2025 19:46 Son Güncelleme: 30.1.2025 20:17

Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu: “Uçak kazasında kurtulan yok”

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında meydana gelen korkunç olayda, Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpıştı. Meydana gelen kazada uçakta bulunan 60 yolcu ile 4 mürettebat ve askeri helikopterde bulunan 3 askeri personel hayatını kaybetti. Acı haberi Donald Trump duyurdu.

Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu: Uçak kazasında kurtulan yok

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu. Trump, ordunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.

"MAALESEF KURTULAN YOK"

Çok acı dolu bir günden size sesleniyorum. Maaelef uçak kazasında kurtulan yok. ABD halkı olarak çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Benden öncekilerin işe alımlarda uyguladığı politikalara değinmek istiyorum. Sağlık problemleri yaşayan insanların uçak kontrollünde kalifiye eleman olarak çalışmasına izin veriliyordu benden önce. Şu an ulaşımımız bir facia. Kayıtları dinledik, kayıtları dinlemek çok korkunçtu. Bir uçak 25 yıldır iniş yaptığı piste iniyordu. Ve bir helikopter bilinmez bir sebep ile çok kötü bir açıda gidiyordu.

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Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu: “Uçak kazasında kurtulan yok”
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