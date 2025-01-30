Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu: “Uçak kazasında kurtulan yok”

"MAALESEF KURTULAN YOK"

Çok acı dolu bir günden size sesleniyorum. Maaelef uçak kazasında kurtulan yok. ABD halkı olarak çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Benden öncekilerin işe alımlarda uyguladığı politikalara değinmek istiyorum. Sağlık problemleri yaşayan insanların uçak kontrollünde kalifiye eleman olarak çalışmasına izin veriliyordu benden önce. Şu an ulaşımımız bir facia. Kayıtları dinledik, kayıtları dinlemek çok korkunçtu. Bir uçak 25 yıldır iniş yaptığı piste iniyordu. Ve bir helikopter bilinmez bir sebep ile çok kötü bir açıda gidiyordu.