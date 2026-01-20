SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile görüşeceğim
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Başkan Erdoğan ile yakın zaman görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, "Erdoğan'ı çok seviyorum" ifadesini kullandı.
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Trump şu ifadelere yer verdi:
ŞARA ÇOK ÇALIŞKAN BİRİSİ
Şara çok çalışan birisi, sert birisi ama oraya koroda büyüyen birini koyamazsınız. Kürtleri seviyorum, onları da korumaya çalışıyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM
Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Konuşacak çok şey var. Bu kadar hızlı bir başarı beklemiyordum. Dünyanın en başarılı ülkesiyiz ve istediğimiz gibi olmasaydı bu ülke yok olurdu. Şunu söyleyebilirim ki Başkan Erdoğan'la da çok iyi bir konuşmam oldu, kendisi çok sevdiğim birisi. Onunla birazdan görüşeceğim
UMARIM BİDEN'LA AYNI HATALARI YAPMAM
Umarım Biden'la aynı hataları yapmam. Sınıra baktığımızda bütün ülke çok kötü durumdaydı. 12 aydan daha kısa sürede en güçlü sınırımıza sahip olduk. Fiyatları oldukça yüksek bir noktadan indirdik, enflasyon tarihi bir seviyedeydi.
İRAN'DA ASILMALAR GERÇEKLEŞMEDİ
İran konusunda 807 insan asmak istediler, ve bilmelerini istiyorum ki bunu yapamadılar. Kimseyi asamadılar. İran'a yapılacak operasyonların da etkili olup olmadığını bekleyip göreceğiz.