SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile görüşeceğim

Şara çok çalışan birisi, sert birisi ama oraya koroda büyüyen birini koyamazsınız. Kürtleri seviyorum, onları da korumaya çalışıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM

Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Konuşacak çok şey var. Bu kadar hızlı bir başarı beklemiyordum. Dünyanın en başarılı ülkesiyiz ve istediğimiz gibi olmasaydı bu ülke yok olurdu. Şunu söyleyebilirim ki Başkan Erdoğan'la da çok iyi bir konuşmam oldu, kendisi çok sevdiğim birisi. Onunla birazdan görüşeceğim

UMARIM BİDEN'LA AYNI HATALARI YAPMAM

Umarım Biden'la aynı hataları yapmam. Sınıra baktığımızda bütün ülke çok kötü durumdaydı. 12 aydan daha kısa sürede en güçlü sınırımıza sahip olduk. Fiyatları oldukça yüksek bir noktadan indirdik, enflasyon tarihi bir seviyedeydi.

İRAN'DA ASILMALAR GERÇEKLEŞMEDİ

İran konusunda 807 insan asmak istediler, ve bilmelerini istiyorum ki bunu yapamadılar. Kimseyi asamadılar. İran'a yapılacak operasyonların da etkili olup olmadığını bekleyip göreceğiz.