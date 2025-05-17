SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ile görüşeceğim

Son dakika haberleri... 3 yıl aradan sonra İstanbul'da kurulan Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere masası, ateşkes umutlarını artırdı. Tüm dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı kritik role dikkat çekerken ABD Başkanı Trump da ateşkes için yeni bir görüşme daha yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs Pazartesi günü önce Rusya Devlet Başkanı Putin, ardından ise Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi. Turmp, "Umarım ateşkes olur" ifadelerini kullandı.