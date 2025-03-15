SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump: Yemen’de Husileri vurma emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki Husi güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyuran Trump, İran'ı da tehdit etti. İran'ın Husilere verdiği desteğin sona ermesi gerekitğini söyleyen Trump, "Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz buna karşı nazik olmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Husilere "Zamanınız doldu" diyerek mesaj veren Trump, "Saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. durmazsa, daha önce hiç görmediğiniz şekilde cehennem üzerinize yağmur gibi yağacak!" dedi.