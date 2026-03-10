SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump’a zor soru! Minab’ta 175 çocuğun öldüğü okul katliamına verdiği yanıt şoke etti!
SON DAKİKA… ABD/İsrail, İran’a savaş açarak Orta Doğu’da bir kez daha gerilimin fitilini ateşledi. Savaşın ilk günü vurulan Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’nda 168'i çocuk 175 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın lanetlediği saldırının ABD’ye ait Tomahawk füzesi ile gerçekleştiği belirlendi. Trump’ın saldırıyla ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar
SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı sözde önleyici saldırılarda 11 günde binden fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıların ilk günüde İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu hedef seçildi! Saldırıda 168'i çocuk 175 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren füzenin ABD'ye ait Tomahawk füzesi olduğu tespit edildi.
TRUMP: BUNU GÖRMEDİM
İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'a son yaptığı açıklamalarda Minab'daki saldırıyla ilgili de soru yöneltildi. Trump, bir gazetecinin saldırıya ilişkin "ABD sorumluluk üstlenecek mi?" sorusuna "Bunu görmedim" yanıtını verdi.
ABD VURDU İDDİALARINI REDDETMİŞTİ
Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, okulun ABD tarafından vurulduğu iddialarını reddetmişti. Trump, saldırının İran'a ait hatalı mühimmat nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu söylemişti.