SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump’tan çarpıcı İran Savaşı açıklaması! Sona ereceği tarihi açıkladı: Yine olsa aynısını yapardım!

"SAVAŞ İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" şeklinde konuştu. Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.