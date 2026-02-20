SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Kısıtlı saldırıyı değerlendiriyorum
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı olasılığına ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Trump, "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebiliriz" dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bazı valilerin katıldığı kahvaltı etkinliği öncesinde, İran ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Kahvaltının başında basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyen Trump, bir muhabirin, "İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." diye yanıt verdi.
Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.