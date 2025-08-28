SON DAKİKA| ABD BM’nin düzenli insan hakları incelemesine katılmayacak

Son Dakika: ABD, perşembe günü Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği bir mektupta, insan hakları sicilinin yaklaşan düzenli incelemesine katılmayacağını bildirdi.

ABD'nin Cenevre misyonu, BM insan hakları yüksek komiseri Volker Türk'e hitaben kaleme aldığı ve AFP'nin gördüğü mektupta, "Size bildirmek için yazıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri, 7 Kasım'da Cenevre'de yapılması planlanan Evrensel Periyodik İnceleme'ye (UPR) katılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

UPR, tüm BM üyesi 193 ülkenin her dört ila beş yılda bir insan hakları sicillerini değerlendirmek üzere tabi tutuldukları bir incelemedir.