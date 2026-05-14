SON DAKİKA| "ABD-Çin nükleerde anlaştı"
Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi, "ABD ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.
Yetkili ayrıca, "Trump ve Şi Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda hemfikir" dedi.
“ABD VE ÇİN NÜKLEERDE ANLAŞTI”
Beyaz Saray yetkilisi, “ABD ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.
"İRAN İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNUN ASKERİ ÇÖZÜMÜ OLAMAZ"
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ülkesinin BRICS ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.
Arakçi, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Arakçi, "Tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz" dedi.
Arakçi, barışsever İran halkının savaş peşinde olmadığını ancak silahlı kuvvetlerin "yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu" söyledi.
ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında saldırgan değil mağdur konumunda olduklarını savunan Arakçi, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonları ile karşılaştığını belirtti.
Arakçi, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
BRICS üye ülkeleri ile uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçi şöyle devam etti:
"İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasadışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM Şartı'nı ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor."
İran Dışişleri Bakanı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "BRICS'in daha adil, dengeli ve insancıl bir küresel düzenin şekillenmesinde temel direklerden biri olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
İSRAİL F-35I'LARIN UÇUŞ MENZİLİNİN ARTIRACAK
İsrail Savunma Bakanlığı, F-35I savaş uçaklarının "uçuş menzillerinin" artırılması amacıyla Elbit Systems'in bir iştiraki ile 34 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, Elbit Systems'in bir iştiraki Cyclone firmasının daha önce F-16 uçakları için tasarladığı gövde üzerinde taşınabilen özel yakıt depoları, F-35I modeline entegre edilecek.
Bakanlık, 34 milyon dolarlık bu sözleşmeyle, "uçağın operasyonel menzilini artırmayı, havada yakıt ikmaline olan bağımlılığı azaltmayı ve uzun menzilli görevlerde operasyonel esnekliği güçlendirmeyi" hedeflediklerini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin "en zayıf anında" ve "yaşam destek ünitesine bağlı" durumda olduğunu dile getirdiği bir dönemde İsrail'in söz konusu anlaşmayı imzalaması dikkati çekti.
“ÇİN KÖRFEZ'DEKİ ÜLKELERE SİLAH SATTI”
Washington Post'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanlığının istihbarat birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi bir rapor hazırladı.
ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine için hazırlanan raporda Çin'in, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılar sırasında askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda avantaj sağlamaya çalıştığı ileri sürüldü.
Raporda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Çin'in, Washington yönetiminin Körfez'deki müttefiklerine silah sattığı iddia edildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin aksamasıyla yaşanan küresel petrol krizi dolayısıyla Çin'in, dünyanın dört bir yanındaki enerji ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ülkelere yardım ettiği belirtilen raporda, saldırıların ABD'nin Tayvan'ın kaderi konusunda Çin ile olası bir çatışmada kullanılabilecek büyük miktarda mühimmat stokunu da tükettiği bildirildi.
Raporda, Pekin yönetiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili kamuoyuna eleştiri mesajları verdiği ve çatışmayı "yasa dışı" olarak nitelendirdiği ifade edildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA 8 BELDE İÇİN YENİ SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mezraat Sinay, Tuffahta, Kefer Melki ve Yukarı Homin beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldelerini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.
Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.
“İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLAR HESAP VERECEK”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Arakçi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
İran halkı ile düşmanlığın "akılsızca bir kumar" olduğunu söyleyen Arakçi, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli iş birliği yapmak ise affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek." ifadelerini kullandı.
BAE: NETANYAHU ÜLKEMİZİ ZİYARET ETMEDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, BAE'nin İsrail ile ilişkilerinin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde kurumsallaşmış ilişkiler olduğu, gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.
Medya kuruluşlarına doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri dolaşıma sokmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür haberlerin siyasi izlenim oluşturmak amacıyla kullanılmaması gerektiği savunuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında BAE'yi gizlice ziyaret ettiği duyurulmuştu.
Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü belirtilmişti.
ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat iş birliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.
Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
NETANYAHU İHA SALDIRILARINA KARŞI GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLEDİ
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan ve İran'dan gönderilen patlayıcı yüklü İHA'lar meselesini ele almak amacıyla güvenlik toplantısı yaptı.
Güvenlik toplantısının "üst düzey yetkililerle" yapıldığı belirtilirken, katılımcılara ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Öte yandan, İsrail Kanal 14 televizyonu da hükümetin savunma alanında yeni bir bütçeyi onayladığını duyurdu.
Haberde, "Hükümet, askerleri Hizbullah'a ait insansız hava araçlarından korumak amacıyla teknolojik sistemlerin devreye alınması için yaklaşık 700 milyon dolarlık bütçeyi onayladı." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ve saldırılarına ilişkin haberde, Hizbullah'ın İHA saldırılarının savaşın seyrini "son bir ayda değiştirdiği" kaydedildi.
İsrail gazetesi Haaretz'e göre, 2 Mart'tan bu yana Hizbullah'ın karşı saldırılarında 4 İsrail askeri hayatını kaybederken 40'tan fazla asker yaralandı.
“KÖRFEZ'DEKİ ARAP-İRAN İLİŞKİLERİ ÇATIŞMA ÜZERİNE İNŞA EDİLEMEZ”
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği önemli ziyareti ve bunun bölgesel sürece olası etkilerini takip ettiğini ifade etti.
BAE'nin siyasi çözümlerin ve müzakere yolunun önemini yeniden teyit ettiğini kaydeden Gargaş, ülkesinin farklı temaslarında bu yaklaşımı benimsediğini aktardı.
Gargaş, açıklamasında, "Körfez'deki Arap-İran ilişkileri çatışma ve anlaşmazlıklar üzerine inşa edilemez. Halklarını köklü tarihi ve coğrafi bağların bir araya getirdiği bir bölgede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gargaş savaşı istemediklerini ve bundan kaçınmak için samimi şekilde çalıştıklarını belirtti.
Gargaş, BAE'nin egemenliğini güç, etkinlik ve kararlılıkla koruyacağını vurgulayarak, "BAE'nin önceliği ve köklü inancı siyasi çözümleri öncelemek olmaya devam edecektir. Çünkü bunun barış, istikrar ve refahın sağlanmasının yolu olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
ABD: İRAN'LA GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDETTİK
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından güncel durumu değerlendirirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı, İranlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Bu sabah hem (Trump'ın damadı) Jared Kushner hem de (Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ile hem de Arap dünyasındaki bazı dostlarımızla telefonda görüştüm. Bence ilerleme kaydediyoruz. Temel soru, Başkan'ın kırmızı çizgisini karşılayacak kadar yeterli ilerleme kaydedip kaydetmediğimizdir." dedi.
Kırımızı çizgilerinin oldukça net olduğunu aktaran JD Vance, "Başkan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı şekilde bir dizi koruma önlemi aldığımızdan emin olmalı." değerlendirmesini yaptı.
İslamabad'daki görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini anlatan Vance, sonrasındaki süreçte de ilerlemeler olduğunu ancak nükleer silah konusunda görmek istedikleri noktaya Tahran'ın halen ulaşmadığını ifade etti.
İTALYA VE LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI ROMA'DA GÖRÜŞTÜ
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile Lübnan ve İsrail arasındaki müzakereleri ve bu ülkede uluslararası misyon çerçevesinde görevli İtalyan askerlerinin durumunu görüştü.
Ev sahibi Bakan Tajani, konuk Recci ile Roma'daki görüşmesine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
Tajani, paylaşımında, konuğuna Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğine İtalya'nın tam desteğini yeniden teyit ettiğini belirterek, "Yarın Washington'da Lübnan ile İsrail arasında devam edecek müzakereler öncesinde, ateşkesin korunması, yeni gerilimlerin önlenmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini teyit ettik." ifadelerini kullandı.
İtalya'nın Lübnan'a desteğini sürdüreceğini vurgulayan Tajani, şunları kaydetti:
"İtalya, sivillere ve yerinden edilmiş kişilere insani yardım sağlamaktan, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile İtalyan İkili Askeri Misyonu (MIBIL) ve Lübnan Askeri-Teknik Komitesi aracılığıyla Lübnan kurumlarını, Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye kadar kendi payına düşeni yapmaya devam edecektir. Son olarak UNIFIL bünyesindeki barış gücü askerlerimizin ve sivillerin güvenliği ile korunmasının mutlak öncelik olmaya devam ettiğini yineledim."
İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları dün öğleden sonra Nebatiye'nin Romin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda evin tamamen yıkıldığı, evde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Güneydeki Haruf beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 1, Abbasiye'de ise 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın farklı bölgelerinde 7 araca insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye, Şehhur, Numeyriyye, Abbasiye, Kefer Sir, Neumeyriyye, Kefer Hatta, Zehrani, Cercu, Doğu Zavtar, Arabsalim ve Suhmur beldelerine hava saldırıları düzenledi.Nabatiye vilayetine bağlı Arabsalim beldesine düzenlenen İsrail saldırılarında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Numeyriyye'deki saldırıda 4 kişi can verirken, Yukarı Nebatiye ve Şehhur beldelerinde de birer kişi yaşamını yitirdi.
“İRAN'A SALDIRILAR BAŞLARSA DÜNYA OLUMSUZ ETKİLENİR”
Yemen'deki Husilere (Ensarullah Hareketi) bağlı SABA haber ajansı, Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik mesajını paylaştı.
İran'a yönelik saldırıların bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarı baltaladığını belirten Ebu Ras, "İran'a yönelik saldırılar küresel ekonomi ve enerji fiyatları üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu durumun devam etmesi, bölgeyi ve dünyayı olumsuz etkileneceği bir savaşa sürükleyecektir." uyarısında bulundu.
Ebu Ras, "İran'a yönelik saldırılar tüm İslam ümmetini hedef almaktadır. Tüm İslam ülkelerinin bu saldırılara karşı durması ve istisnasız herkesi hedef alan Siyonist planı boşa çıkarması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açtığı savaşın durdurulması çabalarına değinen Ebu Ras, diplomatik çözüm bulunması ve bölge ülkelerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi için çaba gösteren ülkeleri memnuniyetle karşıladıklarına dikkati çekti.
“HÜRMÜZ'DE HAKLAR BELİRLENDİ VE MESELE KAPANDI”
İran hükümetinin internet sitesine göre Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, "İran İslam Cumhuriyeti ramazan savaşından sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır." ifadelerini kullandı.
Arif, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının (kendileri açısından) "belirlendiğini ve meselenin kapandığını" kaydetti.
Savaştan sonra İran'ın, "bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç" olarak kabul edildiğini savunan Arif, "Biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız." diye konuştu.