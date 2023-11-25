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Giriş Tarihi: 25.11.2023 12:39 Son Güncelleme: 25.11.2023 12:48

SON DAKİKA | ABD duyurdu: İsrail gemisi hedef alındı!

Son dakika haberi: ABD'li yetkili: "Bir İsrailliye ait gemi, İran'a ait olduğundan şüphelenilen İHA tarafından hedef alındı"

AA
SON DAKİKA | ABD duyurdu: İsrail gemisi hedef alındı!

ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, The Associated Press'e yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin, Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi "Şahid-136" tipi İHA ile hedef alındığından şüphelenildiğini bildirdi.

İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti.

Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten ABD'li yetkili, saldırının arkasında neden İran'ın olduğunu değerlendirdiklerini açıklamaktan kaçındı.

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SON DAKİKA | ABD duyurdu: İsrail gemisi hedef alındı!
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