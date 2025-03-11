SON DAKİKA | ABD duyurdu: Ukrayna 30 günlük ateşkese hazır

Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplantı gerçekleştirildi.

ABD, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi.

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