SON DAKİKA| ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika: ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Teksas'taki bir göçmenlik tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda "çok sayıda yaralı ve ölü" olduğunu söyledi.

Saldırı çarşamba günü ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin Dallas'taki ofisinde gerçekleşti.

Noem, X'e verdiği demeçte, "Ayrıntılar henüz ortaya çıkıyor ancak çok sayıda yaralı ve ölüm olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Saldırganın kendini vurarak öldüğünü de sözlerine ekledi.