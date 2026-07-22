SON DAKİKA| ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi
Son Dakika: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Öte yandan İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı.
Son Dakika: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Öte yandan İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı.
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