SON DAKİKA| ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi

Son Dakika: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Öte yandan İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı.

SON DAKİKA| ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki Lark Adası’na saldırı düzenledi

Son Dakika: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Öte yandan İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

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