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Giriş Tarihi: 22.11.2023 22:48 Son Güncelleme: 22.11.2023 22:48

SON DAKİKA: ABD ile Kanada sınırında patlama! FBI'dan açıklama: Geçişler kapatıldı

Son dakika... ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.

AA
SON DAKİKA: ABD ile Kanada sınırında patlama! FBI’dan açıklama: Geçişler kapatıldı

Son dakika haberleri... Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda alevler içinde kalan bir güvenlik noktasının görüntüleri yer aldı.

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SON DAKİKA: ABD ile Kanada sınırında patlama! FBI'dan açıklama: Geçişler kapatıldı
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