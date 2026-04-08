SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Hegseth: Tarihi zafer ilan ettik! İran'ın sanayi altyapısı yerle bir edildi...
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Hegseth Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında “Gücümüzün çok azını kullandık” dedi. Hegseth, İran’ın bütün fabrikalarının yerle bir edildiğini ifade etti.
Tahran'ın sanayi altyapısının yok edildiğini ileri süren ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın İran'a acıdığını belirtti.
Tarihi zafer ilan ettiklerini ileri süren Hegseth, "Trump İran ekonomisini dakikalar içinde yok edebilirdi. İran'ın ortasındaki askerlerimizi kurtardık. İran'ın nükleer silahı olmayacak. İran'ın füze programı yok edildi" açıklamasında bulundu.
Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Uçağımızı düşürmeleri şans eseriydi. Ateşkes ilan edilse de tetikteyiz" dedi.
ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.