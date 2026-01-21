SON DAKİKA| Trump Davos'ta açıklama yapıyor: Avrupa tanınabilir halde değil

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın birçok noktası tanınır derecede değil" ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa'nın iyi bir noktaya gitmediğini belirterek, "Yanlış politikalarla birlikte borç rekorları kırıldı" dedi.

Trump, Avrupa'nın enerjide geriye gittiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Davos öncesi yaptığı açıklamada, "Trump'ın dünyayı değiştireceğini" belirtmişti.

