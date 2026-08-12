SON DAKİKA| ABD-İran anlaştı: 60 günlük ateşkes uzatıldı

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, "Her iki taraf da süreyi uzatmak için arabuluculara onaylarını iletti" ifadelerini kullandı. Ancak tarafların ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Son Dakika: ABD ile İran, Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ve 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan hükümet kaynakları, iki tarafın da arabuluculara ateşkes süresinin uzatılmasına onay verdiğini Anadolu Ajansı'na açıkladı.

Ancak görüşmeler, güvenlik garantileri ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradı.

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaşmış, ardından 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalayarak kalıcı bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı.

TARAFLAR TEMMUZDA YENİDEN ÇATIŞMIŞLARDI

Taraflar 8-24 Temmuz tarihleri arasında yeniden karşılıklı askeri saldırılara girişti.

ABD, İran topraklarındaki hedeflere saldırılar düzenlerken İran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı Arap ülkelerindeki ABD askeri tesislerini ve ekipmanlarını hedef aldı.

Tarafların ateşkesi uzatma konusunda prensipte uzlaşması, 17 Ağustos yaklaşırken yeni bir çatışma dalgasının önüne geçilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak uzatmanın süresi ve özellikle güvenlik garantileri ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör