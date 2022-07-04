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Giriş Tarihi: 4.7.2022 19:39 Son Güncelleme: 4.7.2022 20:29

Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı!

İHA
Son dakika: ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı!

Son dakika haberleri... ABD'nin Chicago eyaletine bağlı Illinois kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri duyuldu. Gelen ilk haberlere göre 10 kişi vuruldu. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER!

Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı!

Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.

10 KİŞİ YARALANDI!

Gelen son bilgilere göre saldırıda 10 kişi yaralandı.

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Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı!
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