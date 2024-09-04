Son dakika: ABD’de bir lisede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın yakalandığı belirtilirken çok sayıda yaralı olduğu da belirtildi.

LİSEDE SİLAH SESLERİ DUYULDU GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yerel kaynaklara göre, eyaletin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

Son gelen bilgiye göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Saldırganın ise gözaltına alındığı bilgisi geldi.