SON DAKİKA: ABD’de uçak kazası! İniş yapan uçak yerdeki araçla çarpıştı...

ABD'nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı'nda iniş sırasında büyük bir kaza yaşandı. Kanada'nın Montreal kentinden havalanan yolcu uçağı, piste indiği sırada bir itfaiye aracına çarptı.

PİSTE ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın ön kısmında ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, kazada 4 itfaiyecinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Uçakta 100 yolcunun olduğu ifade edildi.

HAVALİMANI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDU

Kazanın ardından LaGuardia Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Tüm uçuşlar durdurulurken, seferlerde aksama yaşandı.

İlk değerlendirmelere göre kazanın kötü hava şartlarından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.