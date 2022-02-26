SON DAKİKA: ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’

ABD, Rusya'nın bu tehditle, Ukraynalı askerlerin kafasında soru işaretleri ve güvensizlik yaratmayı planladığını söylüyor. Bu tehdidin, Ukraynalı askerlerin er ya da geç teslim olmasını sağlamasını planladığı söyleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklama ise, Rus ordusunun Ukraynalı sivillere karşı ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeyi planladığı şeklinde.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki tüm kanıtlar, Rusya'nın başkent Kiev'i dört bir yandan kuşatarak tehdit etmeye devam edeceğini gösteriyor. Moskova'nın Ukrayna'da geniş çaplı insan hakkı ihlalleri gerçekleştirmesini de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.