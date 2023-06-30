SON DAKİKA | ABD’den flaş UNESCO kararı!

Son dakika haberi: ABD yönetimi, Donald Trump döneminde ayrıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya yeniden katıldı.

ABD ve İsrail, UNESCO'nun 2011'de Filistin'i üye devlet olarak kabul etmesinden sonra fonlamayı kesmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump ise, İsrail karşıtı önyargı ve yönetim sorunlarını gerekçe göstererek 2017'de İsrail'le birlikte ABD'nin kurumdan tamamen çekildiğini duyurmuştu

ABD'nin bir süredir süren UNESCO'ya geri dönme planı, Dışişleri Bakanlığı ile örgüt temsilcileri arasında yapılan uzun müzakereler sonucunda kabul edildi. Böyle ABD'de UNESCO'ya geri dönmüş oldu.