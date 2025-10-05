SON DAKİKA| ABD’den Gazze açıklaması: Silahsızlanma zor bir süreç

Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC News'ün "Meet the Press" programına verdiği demeçte, "Gazze'deki savaşın henüz sonu gelmedi. Yapılması gereken bazı işler var." ifadelerini kullandı.

Rubio, " İsrail-Hamas anlaşması üzerinde görüşmeler yapılıyor, umarım bu işin lojistik kısmı en kısa sürede sonuçlanır. Rehinelerin en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Rubio, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Hamas'ın bu konuda ciddi olup olmadığını, lojistik açıdan teknik görüşmelerin nasıl gittiğine bakarak çok kısa sürede anlayacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı ek olarak şunları söyledi: "Hamas savaştan sonra ne olacağı konusunda prensipte anlaştı. Silahsızlanma ise tartıştığımız bir konu, kolay olmayacak. Gazze'de 3 gün içinde Hamas'tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil."