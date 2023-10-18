SON DAKİKA | ABD’den Gazze’ye insani yardım çağrısına veto

BMGK EN SON İSRAİL-FİLİSTİN İÇİN 2016'DA KARAR ONAYLAMIŞTI

BMGK Rusya'nın 16 Ekim'de sunduğu ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarısını da reddetmişti.

İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de de bir karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti.

BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.