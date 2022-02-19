Son dakika: ABD’den Rusya’ya şok sözler! ’Ukrayna’ya saldırırlarsa…’

Von der Leyen, "AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir." dedi.

Rusya'dan AB'ye gelen doğal gaza bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren von der Leyen, Rus enerji şirketi Gazprom'un yüksek enerji fiyatlarına rağmen özellikle sözleşmelerdeki en alt seviyede gaz tedariki yaptığını aktardı.