Son dakika: ABD’den skandal terör örgütü PKK/YPG açıklaması!

Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk anda yaşamını yitirdiği açıklanan hamile kadının entübe durumda olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.