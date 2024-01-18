SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"

"TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI DESTEKLİYORUZ"

Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.