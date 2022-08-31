Son dakika | AB’den flaş Rusya kararı! Vize kolaylığı anlaşması askıya alındı

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan yaptırımlar ekonomiden turizme hemen her alanı etkiliyor. Batı ve Rusya arasında iplerin tamamen gerildiği bu dönemde enerjide yaşanan sıkıntılara seyahat sorunu da eklendi.

2007 yılında Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasında yapılan vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınacağı son dönemde gündeme gelmişti.

VİZE KOLAYLIĞI ANLAŞMASI ASKIYA ALINACAK

AB ülkeleri arasında konuya ilişkin görüşmelerde karara varıldı.

Buna göre AB üyesi ülkeler, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda anlaştı.