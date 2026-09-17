SON DAKİKA| ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack duyurdu: Başkan Erdoğan ile Trump New York’ta görüşecek

BM 81'İNCİ GENEL KURULU

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.