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Giriş Tarihi: 31.5.2024 00:12 Son Güncelleme: 31.5.2024 00:58

SON DAKİKA | ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

Son dakika haberleri... ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. Mahkeme heyeti Trump'ı suçlu buldu. Böylelikle ABD tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir ABD Başkanı suçlu bulunmuş oldu.

SON DAKİKA | ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

Son dakika haberine göre; ABD'nin eski Başkanı Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi. Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

TRUMP: BEN MASUMUM

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

VERİLECEK CEZA 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

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SON DAKİKA | ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu
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