Son dakika | ABD’nin müzakere şartı sonrası Rusya’dan flaş açıklama! Ukrayna’dan çıkacaklar mı?

"GİRİŞİMLER KARŞILIKSIZ KALDI"

Peskov, Putin'in Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" öncesinde bile ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile hazırlanan taslak metinler temelinde müzakereleri başlatmaya çalıştığını söyleyerek bu girişimin karşılıksız kaldığını anımsattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed'in görüşme ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var olduğunu dile getirdi.

Peskov, Putin'in böyle bir teması memnuniyetle karşılayacağını ve Rus tarafının buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

BIDEN ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.