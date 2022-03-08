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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle! Putin imzayı attı
Giriş Tarihi: 8.3.2022 23:35

Son dakika: ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle! Putin imzayı attı

AA
Son dakika: ABD’nin yaptırımlarına Rusya’dan karşı hamle! Putin imzayı attı

Son dakika... Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken dünya liderlerinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirterek beklenen yaptırım kararını açıkladı. Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." diyerek yeni kararları duyururken İngiltere'den de bir açıklama geldi. İngiltere, " 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." açıklamasında bulundu. Tarihteki en ağır yaptırım paketlerine karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bir karşı yaptırım talimatı geldi. Putin, " Ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeren kararnameyi imzaladı.

Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, "31 Aralık 2022'ye kadar özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasına. Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın, Rusya Federasyonu topraklarına ürün ve hammadde ithalatının yasaklanması. Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" denildi.


Rus hükümetine hammadde ihracatı ve ithalatı yapılacak ülkelerin belirlenmesi talimatı verildiğini aktarıldı. Söz konusu ülkelerin belirlenmesinin ardından listesin hazırlaması ve kararnamenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

TAHLİYE ATEŞKESİ UZATILDI

Rusya, sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00'dan itiren insani ateşkes kararı aldığını duyurdu.

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Son dakika: ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle! Putin imzayı attı
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