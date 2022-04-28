SON DAKİKA | ABD’nin YPG/PKK planı! 3500 maaşlı terörist daha örgüte katılacak

Suriye ile ilgili kısımda, ABD'nin Suriye'nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan PKK/YPG ve ülkenin güneyinde Mugavir et-Tavra adlı muhalif bir grubun 2023 eğit-donat fonundan yararlanacağına işaret edildi.



MAAŞLI TERÖRİST SAYISI 16 BİNDEN 19 BİN 500'E ÇIKACAK

Belgeye göre, 2023'te Pentagon, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha terör örgütü PKK/YPG'nin saflarına katmayı planlıyor; böylece Suriye'de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500'e çıkarılmış olacak.

PKK/YPG'nin paravan ismi SDG şemsiyesi altında, terör örgütünün sözde Anti Terör Birlikleri (HAT), İç Güvenlik Gücü ve Vilayet Güvenlik Gücü diye üç gurubun faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilen belgede, Sözde Vilayet Güvenlik Gücü'nün sayısının artırılacağı aktarıldı.