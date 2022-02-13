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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 13.2.2022 21:41 Son Güncelleme: 13.2.2022 22:30

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.6 olarak açıkladı. Öte yandan, Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 5.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.6 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 5.6 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli, Ermenistan-Gürcistan sınırında 4 ve 3.1 büyüklüklerinde depremlerin meydana geldiğini bildirdi.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!

GÜRCİSTAN'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6'lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir." ifadelerini kullandı.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
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SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
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