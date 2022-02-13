SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.6 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 5.6 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli, Ermenistan-Gürcistan sınırında 4 ve 3.1 büyüklüklerinde depremlerin meydana geldiğini bildirdi.
GÜRCİSTAN'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Naci Görür, Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6'lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir." ifadelerini kullandı.