SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6'lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir." ifadelerini kullandı.