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Giriş Tarihi: 22.4.2022 18:32 Son Güncelleme: 22.4.2022 18:46

Son dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 30'dan fazla ölü var

Son dakika: Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 30’dan fazla ölü var

Son dakika: Afganistan'da Kunduz vilayetinde camiye yapılan bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadığı belirtildi.

Son dakika haberleri: Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

İmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

30'DAN FAZLA ÖLÜ VAR

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM SALDIRIYI KINADI

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara için de acil şifa dilenerek, sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.

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Son dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 30'dan fazla ölü var
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